恩比德全场最高31分 76人季后赛2连胜暴龙

（法新社费城18日电） 恩比德今天攻下全场最高31分，并抓下11个篮板，率76人以112比97击败暴龙，在NBA季后赛首轮拿下2连胜，目前以2比0领先。

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美国职篮NBA东区季后赛首轮，第4种子费城76人首战靠马克西（Tyrese Maxey）轰下个人季后赛新高38分，以131比111击败第5种子多伦多暴龙，在7战4胜制的系列赛以1比0领先，两队今天继续在76人主场交手。

今天这场比赛的首节，76人球星恩比德（Joel Embiid）6投4中、12罚11中轰下19分，让球队多半时间保持领先，但暴龙靠范佛利特（Fred VanVleet）砍进4记三分球，攻下15分紧咬比数。在时间剩下31.4秒时，暴龙在阿休瓦（Precious Achiuwa）切入上篮得手又完成加罚的「3分打」后扳平比数，范佛利特接着两罚中1，让暴龙首节33比32领先。

次节76人接管战局，在马克西11分、哈登（James Harden）9分的带动下打出35比19攻势，在上半场以67比52反倒领先暴龙15分。

第3节76人在恩比德攻下9分，马克西与哈里斯（Tobias Harris）都拿下7分的情况下持续堆积领先优势，在3节打完后取得95比73的上风。

末节暴龙在布谢（Chris Boucher）单节9分的带领下打出26比17反扑，可惜无力回天，最终76人仍以15分之差获胜。

76人的恩比德此役除攻下全场最高31分，还抓下11个篮板，有「双十」的成绩，马克西攻下23分，哈里斯有20分、10篮板的「双十」表现，哈登、葛林（Danny Green）分别获得14分、11分。

阿努诺比（OG Anunoby）今天拿下暴龙最高的26分，西雅坎（Pascal Siakam）有20分、10篮板，范佛利特也斩获20分，布谢则有17分进帐。

赢得这场比赛的胜利后，76人目前在系列赛以2比0领先，两队的第3战将于20日移师暴龙主场进行。

© 2022 AFP