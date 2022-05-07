恩比德复出感召 76人熄热火扳回一城

（法新社洛杉矶6日电） 美国职篮NBA费城76人明星中锋恩比德（Joel Embiid）伤后强势回归，今天缴出18分与全场最高11篮板佳绩，率队以99比79击溃来犯的迈阿密热火，将东区季后赛第2轮系列赛追至1比2。

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西区方面，达拉斯独行侠今天103比94击败凤凰城太阳，季后赛第2轮同样扳成1比2，暂免被对手听牌。

76人在没有恩比德下，前两战都以双位数差距败给热火；恩比德第1轮对多伦多暴龙时脑震荡与眼眶骨折，第2轮连续缺席两场比赛。在例行赛与季后赛期间，76人在恩比德缺阵的战绩为6胜10负，有他出战时战绩为50胜25负。

恩比德赛后说：「我试着尽力帮助球队，很高兴最后能赢球。」他今天戴着黑色面罩出赛，但比赛尾声仍看到他用手扶脸，显示疼痛感未消。

76人后卫马克西（Tyrese Maxey）21分全在下半场，葛林（Danny Green）手感回温，三分球9投7中，全场砍下21分。前两场比赛，葛林三分线外出手14次仅命中2球。

热火小前锋巴特勒（Jimmy Butler）飙出全场最高33分与9篮板。

「大胡子」哈登（James Harden）也为76人贡献17分，15分是上半场所得，另有8篮板6助攻。哈里斯（Tobias Harris）有近大三元的表现，得到9分10篮板与8助攻。

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