恩比德狂砍40分 率76人痛击爵士

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（法新社费城3日电） 靠着恩比德贡献40分外加19篮板，前3节苦苦追赶的费城76人第4节一举扳平战局后，延长赛尾盘再以一波8比0攻势摆脱对手，终场以131比123擒下犹他爵士。

这是恩比德（Joel Embiid）本季第5次单场至少40 分与10篮板。

76人球星各有发挥，哈里斯（Tobias Harris）全场22分有11分是在延长赛拿下，另贡献10篮板；西蒙斯（Ben Simmons）挹注17分、塞斯．柯瑞（Seth Curry）14分，「魔兽」霍华德（Dwight Howard）、米尔顿（Shake Milton）各12分。

爵士方面则以密契尔（Donovan Mitchell）33分8篮板最高，但他在延长赛最后1分钟因第2次技术犯规被驱逐出场，爵士终究无力回天，眼睁睁交出胜利。

鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）、康利（Mike Conley）各为爵士添得18分，殷格斯（Joe Ingles）襄助16分。爵士全队三分球出手44次，投进21颗。

爵士打到第2节一度享有13分领先，76人之后靠着一波6比0攻势把比数拉近到39比46，但半场打完，76人仍以52比61落后。恩比德前2节打完贡献20分

这是恩比德本季第18次半场得分至少20。

第3节，76人靠着柯瑞的三分球在倒数7分20秒把比分拉近到69比72。没多久后，密契尔一记三分中的让爵士继续扩大领先，比分来到81比75。

但第4节一开始76人随即展开绝地大反攻，柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）领头的11比3攻势让76人首度以95比92取得领先。

靠着戈贝尔（Rudy Gobert）在正规赛结束前6分26 秒的一记灌篮，爵士将比分扩大到103比99，之后双方你来我往互有领先。

恩比德重新上场后，一次上篮外加2罚俱中，让比分在正规赛结束前1分47秒缩小到113比114，76人仅落后1分。

最后是恩比德在赛前5.9秒的三分中的扳平比分，两队118比118平手进入延长加赛。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP