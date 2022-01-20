恩比德狂砍50分追平生涯新高 率76人拆穿魔术

（法新社费城19日电） 美国职篮NBA费城76人中锋恩比德（Joel Embiid）今天狂轰50分并有12篮板，追平个人NBA生涯单场最高得分纪录，率队以123比110击败奥兰多魔术。

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法新社报导，喀麦隆籍长人恩比德今天上场仅27分03秒，全场23投17中，罚球17投15中。恩比德第3节10投8中，此节砍下23分，在两队此节7次互换领先中做出关键贡献。 恩比德在第3节只剩25秒时秀了一记后撤步3分球，带领76人以92比80领先魔术，此刻他的个人整场得分累计已达47分，比所有其他队友得分总和还要高出2分。 恩比德在第4节出赛不到1分钟，靠着罚球拿下3分，全场累计砍下50分。 恩比德也抓下12个篮板并赏给对手3记火锅，他赛后向NBA电视台（NBA TV）表示：「我感觉棒极了。我就是尽情发挥，就像我整季一样主宰比赛 。」

「无论是在低位还是外线，打出应有的水准。显然我的队友和教练把我放对了位置才能成功。」 恩比德继入选名人堂的张伯伦（Wilt Chamberlain）及「战神」艾佛森（Allen Iverson）之后，成为队史上不止一场比赛独得50分的仅有3名76人球员之一。

魔术班巴（Mo Bamba）也在这场比赛中以32分写下生涯新高，其中28分都在上半场拿下，上半场7个三分球全数命中。

© 2022 AFP