恩比德狂轰42分胜字母哥 率76人擒公鹿

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（法新社洛杉矶18日电） 美国职篮NBA费城76人球星恩比德（Joel Embiid）今天独得42分，在与「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）个人比拚中获胜，助球队以123比120击败密尔瓦基公鹿。 76人在15日以87比135巨大分数差距、惨败于波士顿塞尔蒂克，今天终于回神，重挫上季NBA总冠军公鹿锐气。 在明星赛（All-Star Game）赛前的最后一场比赛，本季年度MVP热门球星恩比德的表现主宰全场。 公鹿以字母哥的32分最高，哈勒戴（Jrue Holiday）24分，密道顿（Khris Middleton）19分。 全场两队有15次相互反超，但胜利最终由恩比德和76人拿下。 出生喀麦隆的恩比德将在周末明星赛加入布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）队伍。恩比德表示，76人在15日惨败给塞尔蒂克后，誓言要在今天绝地反超。 他说，「那烂透了…我们从中学习了很多。今晚我们必须重回球场，传递出讯息。」 除此之外，76人也再次享受与字母哥的交手。恩比德说：「这种对决总是很有趣，和一个伟大的球员对战。」