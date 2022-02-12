恩比德独得25分 率76人击败雷霆

（法新社洛杉矶11日电） 美国职篮NBA费城76人今天在主场迎战奥克拉荷马雷霆，76人球星恩比德攻下25分和19篮板，帮助球队以100比87分击败雷霆。

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恩比德（Joel Embiid）还在主场富国银行中心（Wells Fargo Center）的2万600名观众前送出5阻攻、4助攻，他也创下连续22场比赛中至少拿下25分的表现。

这是76人今天和布鲁克林篮网重磅交易后的第一场比赛，这场交易让NBA前年度最有价值球员哈登（James Harden）加入他过去两年来的第三支球队。

76人以西蒙斯（Ben Simmons）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）和中锋德拉蒙（Andre Drummond）等球员，以及两个首轮签，换到篮网的哈登和米尔塞普（Paul Millsap）。

由于球员还没有完成体检，导致76人的人手捉襟见肘，来自墨尔本的西蒙斯这个赛季都没为球队出战任何一场比赛。

76人其他球员得分方面，马克西（Tyrese Maxey）攻下24分，哈里斯（Tobias Harris）贡献17分和11篮板。塞波尔（Matisse Thybulle）缴出10分。

至于雷霆的表现，费佛斯（Derrick Favors）拿下全队最高的16分，多特（Luguentz Dort）和普库谢夫斯基（Aleksej Pokusevski）各进帐15分。

恩比德在第三节拿下11分，帮助76人以77比61分的领先进入第四节。

雷霆的马勒登（Theo Maledon）在比赛还剩2分41秒时，以一记三分球把比数追到82比88分。不过，76人的哈里斯回敬一记三分球，再加上马克西带球上篮，让双方比分拉大到11分，比赛胜负也大致底定。（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

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