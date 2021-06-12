恩比德独得27分 76人击败老鹰系列赛领先

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（法新社亚特兰大11日电） 恩比德今天交出27分、9篮板、8助攻的成绩单，帮助76人127比111击败老鹰，在系列赛2比1领先。

美国职篮NBA东区季后赛次轮，头号种子费城76人和第5种子亚特兰大老鹰，在7战4胜制系列赛前2战打完以1比1平手，双方今天移师老鹰主场交手。

今天的比赛开打后，从板凳出发的柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）火力全开，包括三分球两投全进在内，3次出手全部命中，外加3罚全进，个人单节独得11分，率领76人28比20领先地主老鹰。

次节在米尔顿（Shake Milton）砍进三分球后，76 人以41比30首度取得两位数领先，但老鹰在杨恩（Trae Young）单节进帐11分的带领下将落后追近，上半场打完76人仍以61比56领先。

下半场开打，76人在恩比德（Joel Embiid）两罚俱中后，再将领先拉开到两位数，在他和西蒙斯（Ben Simmons）第3节都攻下11分的联手带领下，76人打出单节34比19的攻势，在前3节打完时，以95比75领先达20分。

末节老鹰力图振作，柯林斯（ John Collins）攻下13分，杨恩也获10分，无奈落后差距太大，让76人终场仍以16分之差带走胜利。

老鹰今天三分球失灵，23次出手只命中6球，命中率仅2成61，远不及76人的4成76，是输球的关键之一。

恩比德今天除攻下全队最高27分，还有9篮板、8助攻、1抄截、3阻攻的表现；哈里斯（Tobias Harris）则为76人贡献22分；西蒙斯、替补的柯尔克玛兹分别拿下18分、14分；塞斯．柯瑞（Seth Curry）和板凳出发的霍华德（Dwight Howard）都有12分进帐。

76人这场比赛虽获胜，但先发前锋葛林（Danny Green）只打3分多钟就因大腿拉伤退场，他的伤势将是76人接下来季后赛之旅的一大隐忧。

老鹰的杨恩此役攻下全场最高28分，柯林斯也攻下23分；鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）和替补的贾里纳里（Danilo Gallinari）分别拿下19分、17分；卡佩拉（Clint Capela）虽仅获8分，但抓下16个篮板。

© 2021 AFP