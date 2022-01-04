恩比德生涯第3次大三元 率76人打下火箭

（法新社费城3日电） 恩比德（Joel Embiid）今天一举拿下31分、15篮板、10助攻，拿下生涯第3次「大三元」，美国职篮NBA费城76人藉此133比113击败休士顿火箭，收下4连胜。

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柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）挹注24分，并抓下生涯新高的11个篮板，乔（Isaiah Joe）攻下18分，塞斯．柯瑞（Seth Curry）和哈里斯（Tobias Harris）分别获得15分、14分，率76人喜收4连胜。 吞下8连败的火箭，阵中的马修斯（Garrison Matthews）攻下全队最高23分，高登（Eric Gordon）和泰特（Jae'Sean Tate）分别获得14分，约书亚（Joshua Christopher）进帐13分，格林（Jalen Green）和努瓦巴（David Nwaba）都拿下12分，小马丁（Kenyon Martin Jr.）则获得11分。 76人的马克西（Tyrese Maxey）、塞波尔（Matisse Thybulle）和总教练瑞佛斯（Doc Rivers）都因为触发NBA针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）制定的健康暨安全条例而无法出赛。助理教练柏克（Dan Burke）已连续两场比赛暂代总教练职务。

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