恩比德轰36分哈里斯缴双十 76人击败巫师听牌

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（法新社华盛顿29日电） 76人今天靠恩比德轰下全场高36分、哈里斯缴出双十成绩的情况下，以132比103击败巫师，在季后赛首轮拿下3连胜「听牌」。

美国职篮NBA东区头号种子费城76人今天获胜，在7战4胜制季后赛首轮以3比0领先第8种子华盛顿巫师，只要再拿1胜就能晋级次轮。

今天系列赛第3战的首节，76人在恩比德（JoelEmbiid）独拿9分带领下，以36比28领先；上半场恩比德砍进25分，葛林（Danny Green）、西蒙斯（BenSimmons）分别拿下15分、10分，让76人以72比58领先达两位数。

下半场开打，76人持续猛攻，恩比德、哈里斯（Tobias Harris）第3节各攻下11分，联手率队打出37比28攻势，让76人打完3节以109比86将领先拉开到23分之多，末节巫师气力放尽只获17分，最终让76人以29分的差距从巫师主场带走胜利。

这场比赛中，76人三分球命中率高达5成15，整体投篮命中率也有5成86的水准；反观巫师三分线外35次出手只命中8球，命中率仅2成29，整体投篮命中率3成96也远不及76人。

76人此役的先发5人得分都达两位数，其中以恩比德的36分最高，哈里斯贡献20分、13篮板的双十成绩，葛林、塞斯．柯瑞（Seth Curry）都获15分，西蒙斯进帐14分。

巫师的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）今天缴出26分、12篮板、10助攻的大三元成绩，可惜无法率队赢球，毕尔（Bradley Beal）贡献25分，葛佛（DanielGafford）、八村垒（Rui Hachimura）分别获得16分、10分。

© 2021 AFP