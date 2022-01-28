恩比德连续16场得分破25 76人主场击败湖人

（法新社洛杉矶27日电） 美国职篮NBA费城76人得分之钥中锋恩比德今晚豪取26分，助球队以105比87击败得分主力詹姆斯缺阵的洛杉矶湖人。

广告 继续浏览后续

法新社报导，这场比赛前，恩比德（Joel Embiid）连续4场个人独得至少35分并且抓10篮板，表现抢眼令人印象深刻。

即使今晚他的表现不若先前锐不可挡，但是得分还是达两位数，并且抓了9个篮板外加7次助攻，并赏了湖人两记麻辣锅，仍是76人的致胜功臣，何况这支东区劲旅团队投进13个3分球，而湖人只有6个，胜负高下立判。

此外，恩比德已连续16场至少得25分，队史排名仅次于艾佛森（Allen Iverson）在2001年创下的27场纪录。

4度获得联盟MVP殊荣的詹姆斯（LeBron James），他平均每场可得29.1分的居联盟第2，却因左膝受伤而壁上观。戴维斯（Anthony Davis）虽尽其所能，但团队欲振乏力。

这是戴维斯因膝盖扭伤缺赛17场伤愈复出以来的第2场比赛，囊括31分及12篮板，表现亮眼又有侵略性。

但是单靠他难以独撑大局，先发球员除了卫斯布鲁克（Russell Westbrook）独得20分，其余3人总计仅得15分。

而戴维斯上半场因右手腕受伤也令人捏把冷汗，并且缠着绷带撑完全场。

湖人总教练伏格尔（Frank Vogel）表示：「这场球戴维斯攻守两端表现俱佳，乐见他找回打球的节奏，（他）若干表现技压恩比德。」

而两大球星詹姆斯与戴维斯再次无法联袂搭档，伏格尔坦承感到沮丧，并说：「不过这是联盟每支球队都得遭遇的情况，往后我们必须比今晚打得更好。」

76人也有伤兵，分别是塞斯．柯瑞（Seth Curry）和米尔顿（Shake Milton），不过哈里斯（Tobias Harris）和马克西（Tyrese Maxey）跳出来分别贡献23分与14分，帮助球队捍卫主场胜利。

目前76人战绩29胜19负在东区15队中排名第5，而湖人战绩24胜25负，在西区15队中排名第9。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

© 2022 AFP