恩比德39分13篮板 76人扯破篮网稳居东区龙头

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（法新社费城14日电） NBA东区双雄正面交锋，76人在恩比德39分、13篮板「双十」成绩带领下，以123比117击败篮网，以1场胜差继续位居东区龙头。

美国职篮NBA费城76人期盼能自1983年后再次登顶，因此想要成为东区头号种子并以此取得季后赛主场优势，而在这场比赛获胜后，他们目前在与布鲁克林篮网的较劲上取得上风。

76人今天拿下胜利，战绩38胜17败，只领先东区第2，战绩37胜18败的篮网1场胜差。

此役76人一度领先达22分，但到第4节时，曾被追到只剩3分领先，但在恩比德（Joel Embiid）整场比赛29投13中，并抓下13个篮板的情况下，最终还是收下3连胜。

哈里斯（Tobias Harris）为76人挹注26分，西蒙斯（Ben Simmons）有17分、9助攻、3抄截的表现，米尔顿（Shake Milton）则是进帐15分。

篮网今天少了两员大将，进攻发动机之一的明星后卫哈登（James Harden）因为腿筋拉伤正在休养，杜兰特（Kevin Durant）则是只要球队连两天比赛就会休兵。

本季常因「个人因素」缺席的厄文（Kyrie Irving ），这场比赛攻下篮网最多的37分，并传出9次助攻，沙米特（Landry Shamet）、葛林（Jeff Green）、布朗（Bruce Brown）分别攻下17分、15分、14分，乔丹（DeAndre Jordan）则有12分、14篮板的「双十」成绩。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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