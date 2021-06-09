恩比德40分轰下老鹰 76人季后赛次轮扳平

广告 继续浏览后续

（法新社费城8日电） 76人今天靠恩比德整场比赛轰下40分、抓下13个篮板带领下，在下半场巩固领先优势，终场118比102击败老鹰，赛后两队在季后赛次轮1比1战平。

美国职篮NBA东区头号种子费城76人在季后赛次轮首战时，被第5种子亚特兰大老鹰主将杨恩（Trae Young）砍进35分，意外在主场吞败。

今天两队系列赛第2战开打后，76人打出23比6猛烈攻势，首节在哈里斯（Tobias Harris）9投8中，独得16分带领下，以33比20领先。

次节，贾里纳里（Danilo Gallinari）独拿7分，助老鹰打出13比2开局，一度让76人只以35比33领先2分，但76人此时回敬11比2攻势，再以46比35将领先拉开到两位数差距。不过老鹰在贾里纳里、赫尔特（Kevin Huerter）联手都攻下10分下，单节打出35比24的攻势，让76人上半场只以57比55领先2分。

两队第3节不断拉锯、几次互换领先，恩比德（Joel Embiid）攻下17分，76人打完3节以91比84保持领先。

76人末节打出11比0开局，将领先拉开到两位数，分差逐渐扩大，比赛剩下6分25秒时，恩比德两罚中1，76人领先达21分，老鹰之后虽将比分稍微追近，但76人仍以16分之差赢得比赛。

恩比德除攻下全场最高40分，还抓下13个篮板，有双十成绩；哈里斯、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分别攻下22分、21分，替补的米尔顿（Shake Milton）也有14 分进帐。

杨恩除拿下21分，还送出11次助攻，从板凳出发的贾里纳里同样攻下全队最高21分；替补的赫尔特贡献20 分，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）、卡佩拉（Clint Capela）分获14分、10分；柯林斯（John Collins）只拿8分，但抓下全队最多的10个篮板。

© 2021 AFP