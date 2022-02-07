恩比德40分轰垮公牛 76人终止2连败

（法新社芝加哥6日电） 恩比德今天轰下40分，这是他本季第7次得分达40大关，在他带领下，美国职篮NBA费城76人以119比108击败芝加哥公牛。」恩比德（Joel Embiid）今天轰下40分，并抓下10个篮板，有「双十」的演出，哈里斯（Tobias Harris）15投10中，为76人攻下23分，马克西（Tyrese Maxey）、塞斯．柯瑞（Seth Curry）分别获得16分、12分。

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公牛的德罗森（DeMar DeRozan）此役轰下全场最高45分，但队友拉文（Zach LaVine）连两场比赛因为背部紧绷缺阵。

佛契维奇（Nikola Vucevic）、葛林（Javonte Green）分别为公牛拿下23分、17分。

76人今天的整体投篮命中率5成36，优于公牛的4成81，5成的三分球命中率更是大胜公牛的2成69。

公牛目前战绩33胜20败，在东区排名第2，只落后给34胜20败的迈阿密热火0.5场胜差，战绩32胜21败的76人则是位居东区第4。

公牛今天输球后，热火总教练史普斯塔（Erik Spoelstra）也正式成为将于20日在克里夫兰进行的明星赛中杜兰特队（Team Durant）的总教练。 史普斯塔带领的球队将面对由克里夫兰前看板球星詹姆斯（LeBron James）担任队长的队伍，该队的总教练是凤凰城太阳的威廉斯（Monty Williams）。

© 2022 AFP