患关节炎猫咪福音 美国批准首个控制疼痛抗体药物

（法新社华盛顿13日电） 受关节炎所苦的年长猫咪有福了，美国食品暨药物管理局（FDA）今天批准首个用于控制猫咪骨关节炎疼痛疗法，这也是第一个批准用在动物的单株抗体药物。

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实验室培养的单株抗体因被用于避免染疫的高风险患者发展为重症，而在疫情期间受人瞩目。

但并非所有单株抗体药物都是用来对抗病原体，一些被批准用在癌症患者身上的单株抗体可标记癌细胞，以便免疫系统更容易辨认癌细胞并对抗它们。

Solensia是一种获准用于猫咪的新型注射药物，它通过将本身附着在称为「神经生长因子」（nerve growth factor）的蛋白质上来发挥作用，这种蛋白质与疼痛的调节有关。

当Solensia的活性成分frunevetmab与神经生长因子结合，它能阻止疼痛信号传抵脑部。

美国食品暨药物管理局兽医医学中心（Center for Veterinary Medicine, CVM）负责人索罗门（Steven Solomon）在声明表示：「现代兽医学的进步在延长猫咪等许多动物生命方面，起了重要作用。但随着寿命延长，（动物）会出现慢性疾病，例如骨关节炎。」

骨关节炎发生于缓冲骨骼末端的保护性软骨因磨损而变薄，最终骨骼会相互摩擦，导致疼痛、减少关节运动，有时还会导致骨刺生成。

这些症状被认为影响了60%的6岁以上猫和90%的12岁以上猫。

由于猫咪不擅长直接传达症状，研究人员询问它们的主人，它们在进行跳上家具、使用猫砂盒或梳理毛发等活动时的受损程度，并与猫咪罹患骨关节炎前的能力进行比较。

接着，主人得在猫咪接受治疗后，评估它们的反应。总体而言，在随机临床试验中，比起接受安慰剂的猫，治疗组的猫取得更好的评估分数。

Solensia每月由兽医在猫咪皮下注射一次，其副作用包括呕吐、腹泻、注射部位疼痛、头部和颈部疥癣、皮肤炎和皮肤瘙痒。由于副作用轻微，无需停止治疗。

此药物制造商Zoetis表示，它不该用于为繁殖而饲养的猫或怀孕、处在哺乳期的猫，人类也不该使用。Zoetis拒绝透露价格，但说新药定价将「具竞争力」。

© 2022 AFP