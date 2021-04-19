悼逾8万疫情亡魂 德总统吁全民放下分歧团结一心

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（法新社柏林19日综合外电报导）德国昨天举行全国追悼会，悼念逾8万名2019年冠状病毒疾病（COVID-19）亡魂，总统史坦麦尔呼吁国人放下对疫情限制措施的严重分歧，与痛失挚爱的家庭一同追思这些逝去的生命。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）与史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）昨天上午赴柏林着名反战警世纪念堂威廉皇帝纪念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）出席追悼会，随后前往柏林音乐厅（Konzerthaus）参加追思仪式。

史坦麦尔在演说中表示：「今天，做为一个社会，我们要记得那些在这段黑暗时期，孤零零且往往是痛苦死去的人。」

他说：「我认为，做为一个社会，我们并没有意识到这所有数字背后，代表的是人类的命运、是一个一个的人。他们的苦难和死亡，公众往往看不见。」

由于柏林仍在实施防疫措施，活动人数有所限制，仪式透过公共电视现场转播。

为遏止疫情蔓延，梅克尔政府采取严格的防疫措施，包括限制社交聚会等，在国内引起激辩，史坦麦尔说，这些防疫限制「也带来痛苦」，是「苦涩的事实」。

在防疫限制措施之下，许多民众除了遭逢失去挚爱的痛楚，也无法在亲友临终前陪在身旁；丧礼因疫情而缩小规模，也让部分人只能独自悼念逝去的亲友。

史坦麦尔说：「我们对自己的生活设限以挽救生命。那是一场没有矛盾就不会有出路的冲突。」

他也说：「政治人物必须做出艰难、有时甚至是悲惨的决定，以防止更大的灾难。」

「我今天的诉求是：让我们说出痛苦、折磨和愤怒。但是，别让我们沉浸于责备、沉浸于回首过往，让我们再次为前进积攒力量。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2021 AFP