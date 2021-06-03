情急徒手推开墙上大熊 加州少女：别学我

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶2日电） 美国加州一名少女日前发现住家院子出现一只大熊，为保护爱犬，情急之下冲上前把墙上的熊一把给推了下去，不过她事后呼吁大家不要效法，因为「结果可能会不一样」。

家住加州洛杉矶东北方布拉伯里（Bradbury）的莫里尼科（Hailey Morinico）表示，自己很幸运能全身而退。

事发当下，17岁的莫里尼科和母亲正在忙园艺，一只熊妈妈和2只小熊出现在一堵矮墙上，立刻吸引莫里尼科的狗儿们注意，冲上前朝这群不速之客吠叫。

2只小熊立刻吓到往后跑走，熊妈妈则挥舞大爪阻止狗儿靠近，还一度短暂抓起体型较小的狗儿。莫里尼科情急之下立刻上前推了熊妈妈一把，熊妈妈失去平衡后跌到墙的另一边，接着和另外2只小熊一起仓皇跑走。

野生动物专家目测这只熊妈妈体重约70公斤，小熊则还未满足岁。

根据加州野生动物部门说法，虽然加州部分地区经常有熊出没，不过却鲜少发生熊只攻击事件，若有也通常是出于防御性质。

莫里尼科在这起事件中仅手指扭伤，不过她表示不建议其他人效法。

她说：「不要推熊，不要跟我一样这么做，结果可能会不一样。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP