「惊声尖叫」吓吓叫 北美票房拿第一

（法新社洛杉矶16日电） 北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天指出，派拉蒙新片「惊声尖叫」（Scream）周末一举登上北美票房冠军，显示恐怖片吸引力依旧，也终于把蜘蛛人拉下龙头宝座。

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「惊声尖叫」系列片最新章这个月14至16日海捞3060万美元，金恩博士纪念日4天连假至17日结束时预料将达3500万美元。

「蜘蛛人：无家日」（Spider-Man: No Way Home）下滑到第2名，虽交出霸占1个月的票房龙头宝座，但仍有2080万美元（4天连假则有2600万美元）进帐。这部片如今让索尼在美加赚进7.04亿美元，在国际吸金9.26亿美元。

第3是环球老少咸宜的「欢乐好声音2」（Sing 2），票房830万美元（4天1000万美元）；第4是另外一部环球电影、谍报惊悚片「355：谍影特攻」（The 355），有230万美元进帐（4天300万美元）。

第5是间谍动作喜剧片「金牌特务：金士曼起源」（The King's Man），收入230万美元（4天300万美元）。

排名第6至第10的电影依序为：「龙与雀斑公主」（Belle），160万美元（4天200万美元）；「美国草根」（American Underdog），160万美元（4天190万美元）；「西城故事」（West Side Story）94.8万美元（4天120万美元）；「骇客任务：复活」 （The Matrix: Resurrections），81.5万美元（4天100万美元）；「甘草糖披萨」（Licorice Pizza），80万美元（4天95万美元）。

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