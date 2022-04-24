惊险成年度最佳新秀 巴恩斯暴龙队史第3人

（法新社多伦多23日电） 多伦多暴龙的巴恩斯险胜莫布里，成为美国职篮NBA年度最佳新秀，这是暴龙拿下这个奖项的队史第3人。

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20岁的巴恩斯（Scottie Barnes）是上季暴龙在选秀会以第4顺位选进的新秀，本季平均每场比赛可获15.3分、7.5篮板、3.5助攻、1.08抄截。

巴恩斯是继1996年的史陶德迈尔（Damon Stoudamire）、1999年的卡特（Vince Carter）后，暴龙拿下年度新人王的队史第3人。

本季巴恩斯打了74场球，平均上场时间35.4分钟，是所有新人之最。他这次获得48张第1名选票，拿下378分排名第1。

克里夫兰骑士的莫布里（Evan Mobley）获得43张第1名选票，拿下363分名列第2，他与巴恩斯的得分差距，是这项票选2003年投票制度改制以来最小的一次。排名第3的是底特律活塞的康宁汉（Cade Cunningham），他这次获9张第1名选漂，拿下153分。

巴恩斯只要上场比赛都是先发上阵，单季抓下195个进攻篮板，是队史菜鸟的新纪录，这项数据排在全NBA第15名。

本季暴龙战绩48胜34败，成为季后赛东区第5种子，胜场数比上季多了21场。

© 2022 AFP