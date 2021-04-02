惠恕仁赞台湾帛琉旅游泡泡珍贵 如疫情中一道光芒

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（法新社帛琉科罗2日电） 帛琉总统惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，启动与台湾的旅游泡泡实属难能可贵，犹如一道「光芒」，显示世界正慢慢走出2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情阴霾。

惠恕仁昨天结束访台行程，与台帛旅游泡泡首发团约100名旅客一同飞往帛琉，帛琉官方在机场安排传统舞者迎接戴口罩的旅客。

惠恕仁大方玩自拍，展现亲民作风。他表示，旅游泡泡启动，让他「备受鼓舞而且很兴奋」。

惠恕仁对游客们说：「这让我们觉得可以度过这一切，犹如隧道尽头有一道光芒。这是一切好转的开端，我们可以对抗这场疫情。」

「我们不应该因此（疫情）陷入瘫痪，受阻退缩。我们应继续努力往前进，大家来到这里就是展开这样的旅程。」

拥有2万人口的帛琉位于菲律宾东方约1000公里处，是全球极少数维持COVID-19零确诊病例的国家之一，但经济相当仰赖观光业。去年全球大多数国家因疫情封锁边境，国际航线停摆，导致帛琉经济受到重创。

惠恕仁去年11月当选总统后，便优先推动与友邦台湾的旅游泡泡。

据报导，惠恕仁表示：「重要的是我们向世界展示这段伙伴关系有多么坚强。」

惠恕仁也感谢美国驻帛琉大使倪约翰（John Hennessey-Niland）随行访台，并说美国提供的疫苗至关重要，有助帛琉对台湾开放观光。

© 2021 AFP