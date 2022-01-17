惨败给金块37分 魔术强森痛批湖人不够努力

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（法新社洛杉矶16日电） 美国职篮NBA名人堂球星魔术强森（Magic Johnson）在社群媒体上炮轰老东家洛杉矶湖人，因为他们前一场比赛以37分的差距难堪地败给丹佛金块。 湖人昨天96比133惨败给金块，这是湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯输球比分差距第2大的一战。湖人表现欠佳引来魔术强森强烈批评。 魔术强森的推特（Twitter）帐号有510多万名跟随者。他推文说：「身为湖人球迷，我们可以接受被击败，但我们不应该看到球队这样缺乏努力、没有危机意识。老板珍妮巴斯（Jeanie Buss），你值得更好的球队。」 詹姆斯昨天攻下全队最高25分，但三分线外8投仅2中，23次出手只命中9球。 湖人最后输球吞下3连败，本季胜率跌破5成。他们让金块在三分线外有40投23中、命中率高达5成75的表现，湖人在篮板数上也以41比51落后。 湖人先发中锋霍华德（Dwight Howard）只拿13分，完全比不上跟他对位的金块明星中锋约基奇（Nikola Jokic），约基奇在此役拿下他本季第8次大三元。这场比赛中，金块5名先发球员的得分都达两位数。 湖人后卫卫斯布鲁克（Russell Westbrook）也赞同，认为湖人球员在场上应该打得更卖力。但他也补充道，魔术强森并没有跟球队熟到知道更衣室里的情况。 卫斯布鲁克说：「其他球队打得比我们更卖力，就是这么简单而已。」 「魔术强森有权发表他的看法，但他不是每天都在这里，也不是每天跟我们在一起。他并不知道我们内部状况，也没有试图弄清楚发生了什么事。」