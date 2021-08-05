惩罚政府改善空污不力 法国法院祭出破纪录罚金

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（法新社巴黎4日电） 法国最高行政法院自2017年便敦促政府采取更多行动对抗空气污染，并威胁祭出高额罚金。由于未显着改善，今天法院说到做到，开出破纪录1000万欧元罚金，并警告可能再度开罚。

法国最高行政法院今天因政府没有将空气污染降到可接受程度而以破纪录金额向政府开罚。

最高行政法院向总统马克宏（Emmanuel Macron）政府开出有史以来最高金额1000万欧元（约新台币3亿3000万元）罚金，并警告若当局无法快速行动对抗雾霾，则会在数月内再度重罚。

法院近来对政府的环境纪录越来越警戒，法院表示，政府决定的措施不足以改善空气品质，因为部分政策很可能不会实施，且措施的可能效果也未经过适当评估。

最高行政法院去年的裁决指出，政府没有执行2017 年的法院命令，以抑制空气污染程度，并给予政府6个月时间采取矫正性措施，否则将面临每半年1000万欧元罚金，直到空气品质改善为止。

由于6个月期限到了，最高法院现在要执行它的威胁。

据信，空气污染每年造成法国4万人早夭。法院表示，由汽车等化石燃料燃烧所造成的二氧化氮污染，在5个都会区仍然超标 -- 巴黎（Paris）、中部里昂（Lyon）、南部马赛-艾克斯（Marseille-Aix）、西南部土鲁斯（Toulouse）和东南部格瑞诺布（Grenoble）。巴黎也因持高不坠的PM10微粒污染被法院特别点名。

法院表示，将在2022年初再次检查空污程度，并且可能会根据结果再次开罚。

法院说，今天这笔罚金大致将由几个反空污机构共同分享。法官裁决，其中对政府提出污染告诉的非政府组织地球之友（Friends of the Earth）将获得10万欧元（约新台币330万元）。

© 2021 AFP