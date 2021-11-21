想卫冕得打疫苗 乔科维奇拒透露是否出战澳网

（法新社杜林20日电） 澳洲网球公开赛（Australian Open）主办单位今天证实只有接种COVID-19疫苗的选手才能参加明年澳网，塞尔维亚男单球王乔科维奇闻讯后仍拒绝透露是否会寻求卫冕。

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目前世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）一直拒绝透露他是否打过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗。如今澳洲网球协会主席提列（Craig Tiley）公布决策，让乔科维奇承受的压力更加庞大。

乔科维奇在ATP世界巡回年终赛准决赛败给德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）后告诉记者：「再看看吧，我们得等等看。」

「老实说我还没跟他们（澳网主办单位）谈过，只是等着听最新消息，现在我知道了，我们只能观望。」

大满贯赛事澳网明年1月将在墨尔本（Melbourne）登场，这座城市曾因COVID-19疫情封城超过260天。墨尔本所在地维多利亚州（Victoria）政府上月已表明，不会对没打过疫苗的球员让步。

乔科维奇、瑞士「特快车」费德瑞（Roger Federer）、西班牙猛将纳达尔（Rafa Nadal）3人皆坐拥20座大满贯金杯。而乔科维奇曾在澳网9度封王，澳网被认为是他超前费德瑞与纳达尔的绝佳机会。

© 2021 AFP