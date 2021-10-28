想赶在拜登出国前化解支出法案争议 美议员说难

（法新社华盛顿27日电） 白宫和民主党国会领袖争分夺秒，力拚在总统拜登赴海外出席国际会议前，解决其庞大社会支出计画挥之不去的争议，尽管数名议员认为，今天结束前达成协议似乎是不可能的事。

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美国国会众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）致函同僚，称拜登的国内议程已「接近通过」，但一名关键温和派参议员后来驳回向亿万富豪加税，以协助支付1.5兆至2兆美元财政支出计画的新提案，认为这项做法行不通。

拜登准备动身前往罗马出席20国集团（G20）峰会和在格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候会议，他希望将「重建美好未来法案」（Build Back Better Act）顺利通过，作为美国在对抗全球暖化和其他问题方面领先世界的证据。

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）告诉记者，拜登考虑今天稍后亲访国会山庄为同志们加油打气，而白宫幕僚将「每小时」针对情势发展进行评估。

裴洛西已要求国会议员至少在明天结束前，准备好攸关气候变迁、儿童照护、学前教育和医疗保健的历史性法案最终版本。

这项规模庞大的支出方案对计划翻新全美道路、桥梁和宽频网路的1.2兆美元基建法案至关重要，那是拜登希望在飞往罗马前取得的另一项重大胜利。

这些法案息息相关，因为众院的民主党左翼进步派屡次警告，若没看见「重建美好未来法案」的最终版本，就不会对参议院已通过的基建法案开绿灯。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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