感恩节假期旅游无限制 佛奇警告美国疫情恐加剧

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（法新社华盛顿29日电） 美国国家过敏与传染病研究院（NIAID）主任佛奇今天说，感恩节假期结束后数以百万计的旅客返家，美国得因应2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊病例数「一波又一波」的高涨。

美国是全球疫情最严重的国家，根据世界实时统计数据Worldometer网站统计显示，截至格林威治标准时间11月30日06时31分（台北时间下午2时31分），美国累计染疫死亡病例达27万3077例。法新社报导指出，美国总统川普（Donald Trump）政府则是针对戴口罩、旅行与病毒构成的危险，发布自相矛盾的讯息。

佛奇（Anthony Fauci）接受美国有线电视新闻网（CNN）谈话节目「美国国情」（State of the Union）访问表示：「就旅行所导致的情况而论，几乎可以确定染疫人数将会攀升。」

26日感恩节假期期间的旅行，使得美国各地机场成为自疫情爆发以来最忙碌的一周。

佛奇表示，2或3周内，「我们可能目睹确诊病例数一波又一波的高涨，我无意吓唬民众，但实情如此」。

由于耶诞节假期必定导致更多的旅行与家庭团聚，佛奇与其他的政府科学家说，情势严峻。

白宫疫情工作小组最高官员柏克斯（Deborah Birx ）接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）访问时说：「如今我们进入感恩节假期后的高峰，全国染疫人数可能激增3倍、4 倍、甚至10倍，我们对此深感忧虑。」

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的疫情数据显示，截至格林威治标准时间30日1时30分（台北时间上午9时30分）的过去24小时内，美国新增14万651例确诊病例，累计确诊病例达1337万3673例，并新增822例死亡病例。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

© 2020 AFP