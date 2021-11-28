（法新社华盛顿27日电） 感恩节假期美国至少发生36起枪案，明尼苏达州1名青少年与朋友拍摄社群媒体影片时，误杀1名5岁男童，宾州费城郊区也有1名男子吃感恩节大餐时遭流弹波及丧命。

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法新社报导，在明尼苏达州布鲁克林公园市（Brooklyn Park），警方在脸书贴文上说，25日感恩节当天，1名13岁少年和朋友在1间房子里拍摄影片时开枪，人在现场的5岁男童遭子弹射中丧命。

警方表示，初步调查发现这是意外，但13岁少年已经被捕，被关押在少年观护所。

受害者和开枪的少年姓名都没有公布。

乔治亚州亚特兰大郊区南富尔顿（South Fulton）也有1名5岁女童在枪案中丧生。家人告诉美国广播公司（ABC）地方合作电视台WSB-TV，有孩子碰撞到一把搁置在椅子上的枪，枪枝走火，子弹射中女童胸膛。

她的父亲连忙抱她上救护车送医救治，但女童不久后即告不治。

第3起事件则发生在费城，25岁男子穆帝朱玛（Edilberto Pelaez Moctezuma）和家人吃感恩节大餐时，遭流弹射中。

警方表示，开枪的19岁男子克拉克（Kevon Clarke）被控杀人。警方说，案发前，克拉克与女友被要求离开附近一间房子举办的聚会，进而与人发生纠纷，期间发生枪击事件。警方认定，让穆帝朱玛丧命的流弹来自克拉克手上那把枪。

根据「枪枝暴力档案」（Gun Violence Archive）网站，感恩节全美至少发生36起枪击案。

© 2021 AFP