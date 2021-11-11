愿为衣航坠机事故负责 波音与罹难者家属达协议

（法新社华盛顿10日电） 衣索比亚航空一架波音737 MAX客机2019年坠毁，机上157人全数罹难，今天提交给芝加哥法院的法律文件显示，波音公司已与受害者家属达成协议，并承认对这起空难事故负有责任。

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波音（Boeing）在声明中说：「波音公司致力确保在空难事故中失去挚爱的所有家庭，都能获得充分且公平的损失赔偿。」

这家美国航空巨头说：「波音承担起责任并与受害者家属达成协议，使各方能集中精神，为每个家庭确定适当的赔偿额度。」

代表受害者家属的律师团盛赞这是一项「历史性」协议，也是「受害者家属向波音讨公道过程中的重要里程碑」。

律师团在声明中说：「这将确保他们都能获得公平对待，且有资格获得完整的损失赔偿。」

今天提出的协议虽未提及具体金额，但表示陪审员会依呈堂证据评估赔偿金额。

听证会预计16日在芝加哥举行，以批准这项初步协议。根据芝加哥所在的伊利诺州法律，接下来会进入调解程序，若调解失败，每个家庭都可向陪审团提出控诉，以寻求损害赔偿。

今年1月，波音承认旗下两名员工在安全问题方面误导美国联邦航空总署（FAA），并同意支付超过25亿美元以和解若干诉讼。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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