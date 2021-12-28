慈善组织证实 2员工在缅甸小镇大屠杀遇害

（法新社仰光28日电） 缅甸东部小镇24日发生屠杀事件，包含妇孺在内的30多具遗体化为焦尸，慈善组织「拯救儿童基金会」2名成员也下落不明。该组织今天证实，旗下2名工作人员也在遇害者之列。

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「拯救儿童基金会」（Save the Children）透过声明表示，「我们今天深感悲痛地证实，12月24日星期五，缅甸军方在克耶邦（Kayah State）发动攻击，造成至少35人死亡，其中包括2名拯救儿童基金会工作人员，还有妇女和儿童。」

这起惨剧发生隔日，社群媒体上出现照片，显示克耶邦普卢索镇（Hpruso）的一条公路上有2辆烧毁的卡车和1辆汽车，车内有多具烧焦遗体。

当地反军政府战士和一个监督组织指控，军政府部队因与该地区异议人士发生冲突，因而发动攻击。

拯救儿童基金会表示，事发前，罹难的2名男性员工一直在附近社区进行人道救援工作。

该组织称，「军方强迫众人下车，他们逮捕了一些人、杀死许多人，最后还焚烧遗体。」

据当地监督组织的说法，自2月发生政变以来，缅甸一直处于混乱状态。在安全部队冷血镇压下，共有1300多人丧生。

© 2021 AFP