慕尼黑安全会议在即 德国批俄提出冷战式要求

（法新社慕尼黑18日电） 德国今天指控，俄罗斯因提出令人回忆起冷战的要求，而危及欧洲安全。此时西方领导人纷纷抵达德国出席慕尼黑安全会议，会中主题很可能是乌克兰危机。

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西方国家日益担心，俄罗斯即将入侵乌克兰。美国警告， 俄国可能在「未来几天」发动攻击。

在为期3天的年度慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）举行开幕式之前，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）表示，俄国必须展现「可纾缓紧张情势的认真作法」。

贝尔伯克发表声明说：「俄罗斯史无前例地在乌克兰边界部署军队，并提出冷战式的要求，对欧洲和平秩序的基本原则形成了挑战。」

在俄方就北大西洋公约组织（NATO）东扩问题与西方僵持期间，俄军几乎完全包围乌克兰。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在前往慕尼黑之前告诉联合国，「（俄方）未来几天」就可望发动攻势，而且可能会先编织师出有名的藉口。

俄方否认有任何入侵乌克兰的计画，但俄国当局也说过，如果美方未能满足俄方某些安全要求，俄方也可能被迫做出军事回应。

俄方至今表示，不会出席慕尼黑安全会议，但美方则说，布林肯将于下周会见俄国外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov），假若在此之前并未发生入侵乌克兰一事。

慕尼黑安全会议的出席人士还包括美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）以及将与他会谈的乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky），也包括联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）及北大西洋公约组织秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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