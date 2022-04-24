戈贝尔关键一灌 爵士季后赛扳平独行侠

（法新社盐湖城23日电） 靠戈贝尔关键时刻一记空中接力灌篮，爵士今天100比99险胜，在季后赛首轮与独行侠战成2比2平手。

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美国职篮NBA季后赛首轮今天持续进行，西区第5种子犹他爵士在系列赛1比2落后的情况下，在主场迎战第4种子达拉斯独行侠。

此役两队一路僵持，爵士第4节在3分半钟没有进球后，靠密契尔（Donovan Mitchell）终场前1分27秒时的上篮，取得95比94的领先，但独行侠头号主将唐西奇（Luka Doncic）连进两球，让球队以99比95超前。

此时密契尔切入上篮得手，加罚也进，爵士靠他的「3分打」将落后追到只剩1分。关键时刻，鲍尔（Dwight Powell）两罚全部落空，成为独行侠落败的一大关键。

终场前11秒，戈贝尔（Rudy Gobert）在空中接获密契尔的传球，第一时间将球灌进篮框，让爵士超前1分，在独行侠的丁威迪（Spencer Dinwiddie）三分球出手落空后，爵士就以1分之差惊险留下胜利。

从板凳出发的克拉克森（Jordan Clarkson）此役攻下爵士全队最高的25分，密契尔也有23分进帐，灌进关键一球的戈贝尔有17分、15篮板的「双十」表现，鲍格达诺维奇（Bojan Bogdanovic）则有12分进帐。

唐西奇因左小腿拉伤缺席了3场比赛，今天归队为独行侠砍下全场最高30分，并抓下10个篮板，有「双十」的成绩，近两战表现亮眼的布朗森（Jalen Brunson）也贡献23分，芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）、布拉克（Reggie Bullock）、鲍尔3名先发球员都获11分。

© 2022 AFP