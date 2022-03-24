成功率99%副作用低 男性口服避孕药将人体试验

（法新社华盛顿23日电） 科学家今天宣布研发出非荷尔蒙避孕法的男性口服避孕药，在老鼠身上实验成功率达99%，也未造成可见的副作用。这堪称扩大节育选项的重大关键，预计年底进入人体试验。

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将在美国化学学会（American Chemical Society）春季会议发表报告的明尼苏达大学研究生诺曼（Md Abdullah Al Noman）告诉法新社，女性避孕药1960年代核准上市之后，男性避孕药便成研究焦点。

女性口服避孕药利用荷尔蒙打乱月经周期，过去曾设法研发针对男性荷尔蒙睾固酮的男性避孕药，但问题在于那样做会导致变胖、忧郁症等副作用，甚至造成低密度脂蛋白增加，从而升高心血管疾病风险。

为研发非荷尔蒙避孕药，在指导教授葛奥格（Gunda Georg）实验室研究的诺曼，锁定RAR alpha蛋白。

人体中的维生素A会转换成不同型态，如对细胞成长、精子形成和胚胎发育扮演重要关键的维生素A酸等，但维生素A酸需与RAR-alpha交互作用才能发挥上述功能，而实验显示，缺乏制造RAR-alpha基因的老鼠会不孕。

诺曼和葛奥格研发出一种复合物，能阻断RAR-alpha作用，他们在电脑模型的协助下，找出最佳的分子结构。

这种称为YCT529的复合物被设计来只与RAR-alpha交互作用，而不会与另两种相关的受体RAR-beta与RAR-gamma作用，因此可让副作用降到最小。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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