成功预测太阳风存在 天体物理学泰斗帕克逝世享耆寿94

(法新社华盛顿16日电) 美国国家航空暨太空总署(NASA)今天表示,天体物理学家帕克与世长辞,享耆寿94岁。帕克曾用数学方法成功预测「太阳风」存在,也就是从太阳向外高速放射的带电粒子流。

帕克(Eugene Parker)被誉为有远见的人,为太阳物理学奠定基础。太阳物理学是研究太阳的一门学科,旨在了解太阳和其与地球及太阳系之间的相互作用,包括太空天气,是天体物理学的分支。

NASA于2018年发射无人太空飞行器「帕克太阳探测器」(Parker Solar Probe),使他成为首位目睹以自己名字命名的探测器发射升空的科学家。

NASA署长尼尔森(Bill Nelson)在声明中说:「听闻这个时代最伟大的科学家和领袖之一撒手人寰,我们十分悲痛。」帕克任职数十年的芝加哥大学(University of Chicago)说,帕克是昨天逝世。

芝加哥大学物理科学组主任欧林托(Angela Olinto)说:「帕克是我们这个领域的传奇人物,他对太阳和太阳系的看法远远领先于他所处的时代。」

帕克1927年6月10日生于密西根州,在密西根州立大学(Michigan State University)获得物理学学士学位,接着在加州理工学院(Caltech)获得博士学位,之后在犹他大学(University of Utah)任教,自1955年起任职于芝加哥大学。

他开始研究日冕的温度,计算出这些条件应该会产生高速离开太阳表面的超音速带电粒子流。

他的理论最初遭到科学界怀疑,甚至是嘲笑,然而在1962年,NASA太空船「水手2号」(Mariner II)在前往金星的旅程中,发现被称为「太阳风」的带电粒子流,证明帕克的理论正确。

帕克还提出了「毫微闪焰」(nanoflares)理论,即发生在太阳表面、促使日冕温度升高的微小太阳耀斑。当时尚无法用已知的物理学来解释日冕比太阳表面更热的事实。

接下来的日子里,帕克将研究扩展到宇宙射线、星系磁场和天体物理学的其他领域,获奖无数,包括美国国家科学奖(National Medal of Science)、京都奖(The Kyoto Prize)、克拉福德奖(Crafoord Prize)和美国物理学会杰出研究成就奖(American Physical Society Medal for Exceptional Achievement in Research)。

NASA太阳物理部主任佛克斯(Nicola Fox)说:「所有认识帕克博士的人都知道,他是个有远见的人。」(译者:刘文瑜/核稿:曾依璇)

