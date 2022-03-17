成功预测太阳风存在 天体物理学泰斗帕克逝世享耆寿94

（法新社华盛顿16日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天表示，天体物理学家帕克与世长辞，享耆寿94岁。帕克曾用数学方法成功预测「太阳风」存在，也就是从太阳向外高速放射的带电粒子流。

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帕克（Eugene Parker）被誉为有远见的人，为太阳物理学奠定基础。太阳物理学是研究太阳的一门学科，旨在了解太阳和其与地球及太阳系之间的相互作用，包括太空天气，是天体物理学的分支。

NASA于2018年发射无人太空飞行器「帕克太阳探测器」（Parker Solar Probe），使他成为首位目睹以自己名字命名的探测器发射升空的科学家。

NASA署长尼尔森（Bill Nelson）在声明中说：「听闻这个时代最伟大的科学家和领袖之一撒手人寰，我们十分悲痛。」帕克任职数十年的芝加哥大学（University of Chicago）说，帕克是昨天逝世。

芝加哥大学物理科学组主任欧林托（Angela Olinto）说：「帕克是我们这个领域的传奇人物，他对太阳和太阳系的看法远远领先于他所处的时代。」

帕克1927年6月10日生于密西根州，在密西根州立大学（Michigan State University）获得物理学学士学位，接着在加州理工学院（Caltech）获得博士学位，之后在犹他大学（University of Utah）任教，自1955年起任职于芝加哥大学。

他开始研究日冕的温度，计算出这些条件应该会产生高速离开太阳表面的超音速带电粒子流。

他的理论最初遭到科学界怀疑，甚至是嘲笑，然而在1962年，NASA太空船「水手2号」（Mariner II）在前往金星的旅程中，发现被称为「太阳风」的带电粒子流，证明帕克的理论正确。

帕克还提出了「毫微闪焰」（nanoflares）理论，即发生在太阳表面、促使日冕温度升高的微小太阳耀斑。当时尚无法用已知的物理学来解释日冕比太阳表面更热的事实。

接下来的日子里，帕克将研究扩展到宇宙射线、星系磁场和天体物理学的其他领域，获奖无数，包括美国国家科学奖（National Medal of Science）、京都奖（The Kyoto Prize）、克拉福德奖（Crafoord Prize）和美国物理学会杰出研究成就奖（American Physical Society Medal for Exceptional Achievement in Research）。

NASA太阳物理部主任佛克斯（Nicola Fox）说：「所有认识帕克博士的人都知道，他是个有远见的人。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP