成本持续飙涨 美国汽油价格创新高

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登表示，对抗通货膨胀是他在内政上的首要工作，但在此同时，美国汽油价格在今天创下历史新高。

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根据美国汽车协会（American Automobile Association, AAA），美国汽油平均价格达每加仑4.37美元，超越3月11日创下的每加仑4.33美元的纪录。

一年前每加仑汽油平均价格是2.97美元。

谘询公司Lipow Oil Associates分析师里鲍（Andy Lipow）表示，由未经调整去除通货膨胀影响的数据来看，「柴油和汽油（价格）今天创下历史新高」。

他表示，在「全世界都在寻找俄罗斯石油的替代品」下，汽油价格随着全球原油价格上涨。

通货膨胀对经济从COVID-19（2019冠状病毒疾病）复苏造成了打击，原油价格一涨再涨。在2月底俄罗斯入侵乌克兰后，全球许多领导人对俄罗斯实施制裁，更推升油价飙升。

美国汽车协会发言人葛洛斯（Andrew Gross）昨天表示：「石油成本占汽油油价一半以上，更昂贵的石油意味着更昂贵的汽油。」目前原油价格超过每桶100美元。

创纪录的高油价让美国民众感到不满，因为与2021年3月相比，油价普遍上涨了8.5%。

社会大众不满，促使拜登政府努力去解决通货膨胀的问题。

专门追踪油价的网站GasBuddy分析主管达汗（Patrick DeHaan）说：「美国民众从未见过如此高的油价，我们也没看过如此快速、猛烈的上涨速度，这是个可怕的情况，且不会很快获得改善。」

拜登今天向美国民众保证，他的政府正竭尽所能以不放缓经济活动的情况下，让油价降下来。

他表示未来6个月，美国每天将从紧急储备中释出100万桶石油，以抵销飙升的石油成本。

拜登今天说：「共和党发出许多责难，但却没有提出一个真正能降低能源价格的解决之道。」

白宫目前尚未暂停徵收每加仑18美分的联邦税，来使油价降低。

里鲍说，那将是「让消费者减轻一些价格压力最快的方式，除了这样的作法，政府在立刻增加石油供应和压低油价方面，能选择的作为其实非常有限」。

他估计，未来几天内，每加仑汽油将再上涨10美分，特别在美国进入夏天旅游旺季时更是如此。

他说：「我们确实预计会有很强的需求，因为美国民众过去两年大部分时间都困在家中。」

© 2022 AFP