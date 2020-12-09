战乱不止又逢疫情流行 全球超过8000万人流离失所

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（法新社日内瓦9日电） 联合国今天表示，尽管在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间呼吁各国停止战乱并展现同情心，但暴力冲突和迫害仍持续迫使人民逃离家园，全球已有超过8000万人流离失所。

截至2019年底，全球有7950万人流离失所，超过全球总人口的1%，其中包括近3000万难民。

联合国难民署（UNHCR）表示，初步数据显示，2020年被迫逃离家园的人数骤升，全球突破8000万大关。

难民署署长葛兰第（Filippo Grandi）透过声明表示：「我们正跨越另一个悲惨的里程碑，除非世界各国领导人停止战争，否则这会持续恶化。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今年3月呼吁世界各地停火，团结起来对抗2019冠状病毒疾病疫情。目前疫情已让全球超过150万人丧命。

但联合国难民署表示，截至2020年上半年的初步数据显示，叙利亚、刚果民主共和国、莫三比克、索马利亚和叶门的暴力冲突，已触发新一波民众流离失所的惨剧。

非洲中部沙赫尔（Sahel）地区也因为发生残酷的暴力行径，其中包括强暴和处决，而出现大规模人民流离失所情况。

难民署指出，疫情危机不但没有平息冲突，反而「扰乱了人类生活的各个方面，严重加深被迫流离失所民众和无国籍人士的现有挑战」，且部分防疫措施使难民更难获得安全保障。

© 2020 AFP