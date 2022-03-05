战事恶化 穆迪将乌克兰信评调降2级

（法新社华盛顿4日电） 乌克兰遭俄罗斯入侵，且危机持续恶化，国际信用评级机构纷调降乌克兰的债信评等，穆迪也在今天将乌克兰的评级由B3降到Caa2。 上周惠誉国际信用评等公司（Fitch Ratings Ltd.）和标普全球评级（S&P Global Ratings）已经采取类似行动。当时穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）就警告说，它可能调降乌克兰的评等。 这些机构也都已调降俄罗斯的债信评等。穆迪表示，乌、俄两国的评级都面临可能进一步调降。

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穆迪在声明中说：「由于俄罗斯对乌克兰的军事侵略加剧，乌克兰的评等被调降2级，并继续列在可能进一步调降的观察名单。」 穆迪解释：「乌克兰被军事入侵的情况加剧，可能会对偿还主权债务产生影响。」 穆迪还说，尽管国际承诺提供乌克兰大量金援，但战争花费庞大，金援将不足以让乌国履行债务。 除此之外，穆迪并提到「大量的人员伤亡，以及乌克兰的生产力受损」。 穆迪指出，到2022年1月底为止，乌克兰政府握有275亿美元的外汇存底；但它今年须偿还约60亿美元的外部债务，接下来10年，每年还得偿还20亿至60亿美元债务。 国际货币基金（IMF）总裁乔治艾娃（Kristalina Georgieva）和世界银行（World Bank）总裁马尔帕斯（David Malpass）今天都分别和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）谈过，并重申承诺支持这个被战争撕裂的国家。 世银今天表示，他们正在准备30亿美元的援助，包括立即拨出5亿美元，这部分预计7日获得董事会核准。

世银首笔拨款是从原本的3亿5000万美元增加到5亿美元。世银还说，本月底将再拨款2亿美元给乌克兰。 乌克兰目前积欠国际货币基金22亿美元债务。国际货币基金已承诺会释出更多紧急融资给乌克兰，但金额尚未公布。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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