战事焦虑下亚股收黑 油价涨上113美元

（法新社香港2日电） 投资人愈来愈害怕乌克兰战争冲击到全球能源供应和经济复苏，亚洲股市今天追随昨天挫低的欧美股市，收盘大多下跌；原油价格则涨破每桶113美元。

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股市本已因通货膨胀飙升和央行紧缩货币政策而弥漫不安气氛；过去一周又爆发俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）挥军侵略邻国乌克兰，导致全球市场陷入焦虑。

多国为结束冲突危机，对莫斯科施加一系列广泛制裁，造成俄罗斯被孤立、经济面临崩溃危险。这些措施也为市场注入大量不确定性，一些金属和谷物等重要大宗商品的供应恐出问题，价格应声劲扬。

除了小麦价格站上14年来高点，投资人最大忧虑来自油市。他们担心，即将上路的制裁措施，可能令全球第3大产油国俄罗斯的原油出口被切断。

布伦特（Brent）原油价格今天站上每桶110美元，创2014年以来首见；西德州中级原油（WTI）几小时后也涨破这个门槛，攀上2013年以来高点。亚洲交易时间午盘，布伦特油价再冲上113.02美元，WTI油价也涨到111.50美元。

美国总统拜登（Joe Biden）昨天发表国情咨文时说，美国将加入一项30国协议，合计将释出6000万桶储油来缓和物价飙涨；但分析师警告，这类行动恐怕效果有限。

乌克兰危机也令美国联邦准备理事会（Fed）多一个头痛问题，被迫重新思考为了平抑物价所安排的升息计画。

美国通货膨胀率正处于40年高点，伤害民众荷包。外界原本普遍预期，联准会3月会开始升息，并在今年底前最多再升息7次。但评论家如今表示，美国央行为了不伤害经济复苏，很可能降低言论鹰派程度。

亚洲股市前2天仍相对平静，今天则受到欧美股市影响走跌，但卖压相较下偏弱。东京股市收盘下跌1.7%，香港股市挫低1.8%，上海股市小跌0.1%，新加坡、台北、威灵顿、曼谷、雅加达和马尼拉股市也都收黑。

不过，雪梨和首尔股市逆势小幅收高。（译者：张正芊/核稿：林治平）

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