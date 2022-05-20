战机呼啸坎城替阿汤哥新片助阵 乌克兰人心惊

（法新社坎城19日电） 出席法国坎城影展的乌克兰人今天说，应禁止所有俄罗斯人参与这场盛会；他们还对好莱坞电影「捍卫战士：独行侠」（Top Gun: Maverick）宣传用的战机助阵桥段心有余悸。

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第75届坎城影展今年给了乌克兰电影一个表达平台，并禁止俄罗斯官方代表团出席，还在开幕式播放乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的影片讯息。

影展今天放映已故立陶宛籍纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）的遗作「马立波城2」（Mariupolis 2，暂译），他上个月在乌克兰拍片时遇害，据说命丧俄军之手。

这部纪录片赤裸裸地呈现出乌克兰南部城市马立波（Mariupol）居民在俄军入侵后，于废墟中绝望求生的情景。

但如此严肃的影片，在点亮坎城红毯、更为壮观的好莱坞电影对照下，有时显得格格不入。

完成「马立波城2」的团队说，美国男星汤姆克鲁斯（Tom Cruise）新片「捍卫战士：独行侠」前一晚首映，法国空军表演队特别驾驶战斗机从空中呼啸而过，这个场景令他们感到震惊。

克维达拉维丘斯的未婚妻比洛布洛娃（Hanna Bilobrova）说：「我当时和一位来自马立波的制作人朋友在一起。她8年来都在经历战争。」直到克维达拉维丘斯遇害为止，比洛布洛娃一直和他待在马立波。

比洛布洛娃说：「我们当时在阳台听到喷射机飞行的声音，我们差点趴下，但炸弹并没有随之而来。（我朋友）开始哭泣，她对自己的反应感到很丢脸；我说，没什么好丢脸的，我们都还活着。」

© 2022 AFP