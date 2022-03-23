战火无情即刻救援 4名乌克兰癌童抵美就医

（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布，4名因俄罗斯入侵乌克兰而中断癌症治疗的病童，已经送往美国田纳西州一家医院就医。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）推文宣布这项后送行动时表示：「儿童是危机中最脆弱的群体之一。」

推文说，这4名从9个月到9岁的病童「需要紧急、高度专业化的治疗」，文中附有病童的照片。

美国国务院说，这些病童最初是从乌克兰后送到波兰，他们昨天在亲人陪同下，继续送往田纳西州曼菲斯市（Memphis）圣犹大儿童研究医院（St. Jude Children's Research Hospital）。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）发表声明说：「病童在医院里将能安全恢复因俄军入侵而中断的重要癌症治疗。」

他说：「我们感到自豪，能与欧洲伙伴携手治疗乌克兰病童。这些儿童因俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）开启战端，而无法在乌克兰接受挽救生命的医疗。」

普莱斯说：「我们和欧洲伙伴以及乌克兰伙伴保持会商，只要我们有额外的能力收治类此特殊病例，就会继续这么做。」（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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