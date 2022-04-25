战火烧入俄境？俄宣称边境击落两架乌克兰无人机

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯地方官员今天说，俄军在俄乌边界击落两架乌克兰无人机。稍早，俄罗斯通讯社引述紧急事务部说法，靠近乌国边界的俄国城镇布扬斯克一座大型燃料库发生大火，原因不明。

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在此同时，并无证据可以立即证明以上两起事件有关连。

俄罗斯库斯克（Kursk）州长斯塔罗沃特（Roman Starovoyt）在通讯软体Telegram上说：「今天清晨4时15分，俄罗斯防空部队在与乌克兰接壤的里尔斯基（Rylsky）地区击落两架乌克兰无人机。」

他说：「没有人员伤亡或建物实体受创。情势已经完全获得控制。」

稍早，俄国多家新闻通讯社引述紧急事务部说法报导，位于布扬斯克（Bryansk）的Transneft Bryansk-Druzhba燃料库发生大火，当地离乌克兰边界约150公里，是莫斯科入侵乌克兰军事行动的后勤基地。

紧急事务部说：「根据初步讯息，没有人受伤。」

燃料库起火的原因还不清楚。但俄罗斯紧急事务部在当地的部门表示，位于布扬斯克的福金斯基（Fokinsky）地区一座燃料库在清晨2时发生大火。

俄罗斯媒体播出的影像显示，布扬斯克的夜空有火焰和烟雾。

俄罗斯国际传真社（Interfax News Agency）报导，这是该地区最近发生的第二起燃料库火灾。针对俄媒报导的内容，无法立即独立查核证实。

俄罗斯一再指控乌克兰军队对其领土发动攻击，尤其是4月中指控乌军以直升机攻击布扬斯克地区平民。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

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