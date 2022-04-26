战火蹂躏下 故事书成乌克兰儿童心灵慰藉

（法新社利维夫26日电） 在乌克兰西部大城利维夫，1间书店在地下室里堆放了数百本自东部战区运来的书籍。从哈尔科夫救出的书籍被装在白色的袋中，堆满这间战前的儿童阅览室。

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负责经营书店的亚雷敏（Romana Yaremyn）说，这些书只是俄罗斯炮火下，该书店出版的一小部分书籍。

现年27岁、身穿黄色帽T的亚雷敏告诉法新社：「我们的仓库工人试图尽量（从哈尔科夫的出版部门）撤走书籍，并把书装上卡车，这里所有的书都是透过一家邮政公司运送过来的。」

自俄军于2月24日入侵乌国以来，相较之下，文化首都利维夫（Lviv）受到战火影响较小。战争爆发后，以妇孺为主的数十万人纷纷逃往或途经当地。

亚雷敏说：「我不知道留在哈尔科夫（Kharkiv）的同事如何继续待在当地。」

「从当地前来找我的同事们说，他们相信，俄军企图把那座城市夷为平地。」

亚雷敏表示，这间书店在俄军入侵隔日就开门营业。空袭警报响起时，他们提供地下室给民众作为避难空间，并在那里替流离失所的儿童举行读书会。

首波难民抵达利维夫时，许多匆忙逃难、身无长物的父母也纷纷涌入书店，寻找故事书，以安抚躲在避难设施内、对外界究竟发生什么事可能还懵懵懂懂的孩子们。

© 2022 AFP