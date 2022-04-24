战火阴影下度东正教复活节 乌克兰人盼战争快结束

（法新社乌克兰利曼24日电） 在俄罗斯入侵两个月后，乌克兰人今天在战争阴霾笼罩下纪念东正教复活节，许多人不畏轰炸勇敢上教堂接受祝福，还有些人则哀悼逝去的亲人。

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东部城镇利曼（Lyman）的一处前线阵地，士兵们在雨中以「基督已复活！」互相问候。

数十名警察来到镇内一座东正教小教堂，有些人穿着防弹衣，其中一位拿着一个大纸箱，里面装着传统复活节蛋糕，要让神父用圣水祝福。

教堂内有数十位平民从黎明便聚集祈祷，而在圣咏歌声中，一直回荡着外头传来的炮声。

神父在讲道时说：「我们如果做了错误的选择，那么黑暗将毁掉我们，就像在这场战争中，黑暗正在摧毁我们。」

他又说：「对于人道援助和照顾流离失所者的社会，我们心存感谢。」

自乌克兰战争爆发以来，已有成千上万人死亡，数百万人被迫逃离家园。

在首都基辅郊外的布查（Bucha），人们为死去的亲人哀悼。俄军毁灭性占领该镇数周后，于上月底撤离。

一群人低着头在圣安德列教堂（St Andrews Church）后方的公墓凭吊死者，有些人哭了出来。

59岁的克拉夫佐娃（Lyubov Kravtsova）强忍泪水说道：「今天是个有阳光的日子，像春天一样，我们希望一切很快结束，我们的军队会把入侵者赶出我们的国家。」

她补充说：「但这对我来说仍很难接受。」她提及俄军占领时的恐怖和剥削。

人们肩并肩站在圣安德列教堂外，手里提着装有复活节食物的藤篮。教堂的神父霍洛文（Andrii Holovine）迎接信徒并向他们洒圣水。

霍洛文告诉法新社：「我们的人民生活在轰炸和炮击下，流泪、悲痛和哀伤，但我们需要希望光照。复活节给了我们希望。」

但他说，要宽恕发生在布查以及仍在乌克兰其他地方发生的恐怖事情，还有很长的路要走。

「在海牙法庭审判这些邪恶罪行并查出所有战犯，非常重要。」

乌克兰总统泽伦斯基在复活节谈话中，祈求上帝不要忘记布查，或附近的伊尔平（Irpin）、博罗江卡（Borodyanka）和戈斯托梅利（Gostomel）等其他遭到俄军蹂躏的城镇。

他说：「我们的心中充满强烈的愤怒。我们的灵魂对入侵者及其所做的一切充满憎恨。」

「不要让愤怒从内部摧毁我们。把它变成一种良善的力量来打败邪恶势力。」

在靠近俄罗斯边境的东部城市哈尔科夫（Kharkiv），大约50位民众冒着可能被轰炸的危险，在西罗宁齐守卫教堂（Gvardiytsiv Shironintsiv church）参加弥撒。

35岁的史坦尼斯拉斯（Stanislas）带着妻子和18个月大的女儿前去祈祷，手里拿着一块覆盖白色糖霜的圆形甜面包，上面点缀色彩缤纷的彩糖。这位面包师傅说：「我希望日子变好，届时我们可以再次升火烤肉。」他的面包店被俄军火箭摧毁。

戴着紫色和白色羊毛帽的老妇人娜维亚（Nadwya），手里拿着两个她烤的复活节蛋糕。经过好几个礼拜无情轰炸后，她说：「我只想睡个好觉。」

在教堂帮忙的葛罗夫成科（Andrey Golovchenko）说，这几天来教堂的人比战争爆发前还多，不单单是为了接受援助。他说他希望乌克兰「迅速取得胜利」。

在前线城市北顿内茨克（Severodonetsk），乌克兰官兵将3个覆盖糖霜的大型复活节面包藏在一座桥下，与他们贮备的水瓶、谷物棒和卡拉希尼柯夫突击步枪（Kalashnikovs，AK-47步枪）放在一起。

在西边的城镇斯拉夫扬斯克（Slovyansk），当地居民路过大教堂停下来匆匆接受祝福，随着远处炮声响起，他们又骑上自行车快速离去。

34岁神父派西（Paisiy）表示，他留在这座城市是因为这是他的工作。他说：「人们很害怕，他们来这里见到神父，能给他们带来安全感。」

© 2022 AFP