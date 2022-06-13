戴克辛幺女挟社群人气 返泰前进政坛

（法新社曼谷13日电） 泰国前总理戴克辛幺女贝东丹经营社群媒体Instagram，拥有50万名跟随者，在社群上引领光鲜亮丽的生活风格，如今她将挟带这股网路人气前进泰国政坛。

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35岁的贝东丹（Paetongtarn Shinawatra）是前泰国总理、同时也是亿万富豪戴克辛（Thaksin Shinawatra）三名子女中年纪最小的一位，旅居国外多年后，在2023年3月举行大选前，投身国内深陷分裂的政坛。

前总理千金出马，将家族的影响力带到泰国新世代，替这个超级富豪家族和泰国保皇派与军方精英20年斗争的最新回合铺路。

目前为止，贝东丹在主要反对党为泰党（Pheu Thai）的角色低调，但外界普遍认为她将在大选时被提名为总理候选人。

72岁的戴克辛2006年遭军方发动政变推翻，是泰国现代史上最具影响力和争议性的人物之一。他经常在幺女贝东丹的IG贴文中露脸，可以见到他抱着外孙女，和女儿一起吃面拍美食照。

贝东丹表示，自己从父亲坚定不移的支持获得力量。

这让她受到大批支持者的欢迎，当中不少是穷苦大众和乡村地区的居民，他们让戴克辛在2001和2005年大选赢得胜利。

5月曼谷地方选举一场造势活动中，一名支持者跟贝东丹说：「我们需要你，我们想念你的父亲。」

不过，这也让保皇派和军方精英大为紧张，他们长久以来怀疑戴克辛从海外遥控操纵反对党，以维持政治势力。

自2001年起，泰国和戴克辛有关的政党在每场选举都拿下多数席次，但最后往往被军方发动政变推翻，或遭法院裁定无效，而爆发大规模街头抗议。

戴克辛打造了一个电信帝国，也曾买下英国足球超级联赛曼城队（Manchester City），据富比世（Forbes）估计，戴克辛身家近19亿美元。他目前流亡杜拜，躲避他所谓出于政治动机的国内贪污官司。

戴克辛胞妹盈拉（Yingluck ）2011年当选总理，但在2014年军方发动的政变中遭帕拉育将军（General Prayut Chan-O-Cha）罢黜。

© 2022 AFP