戴夫夏普尔Netflix特辑节目涉冒犯跨性别者 员工将罢工抗议

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Netflix因为戴夫夏普尔的特辑「华丽最终回」（The Closer），卷入一场引发大众高度关注的激烈争议。戴夫夏普尔回应批评他拿LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）议题开玩笑的人士说，「性别是事实」，还反控LGBTQ人士「太过敏感」。

发起抗议的普莱斯顿（Ashlee Marie Preston）昨天表示，将在集会中把诉求清单交给Netflix内容长萨兰多斯（Ted Sarandos）。

活动筹办人在集会前没有详细列举他们的诉求，不过普莱斯顿表示，将要求Netflix的内容以所有边缘化族群的安全和尊严为优先考量。

Netflix跨性别员工费尔德（Terra Field）曾要求公司在「华丽最终回」加注警语，并为「同性恋和跨性别喜剧演员和人才」加强宣传。

「华丽最终回」遭同性恋反诋毁联盟（GLAAD）在内的LGBTQ团体所谴责，称有多项研究指出，针对少数团体的刻板印象与现实世界的伤害是息息相关的。

但萨兰多斯上周在内部备忘录写道：「萤幕上的内容不会直接转化为现实世界的伤害」，并强调捍卫「艺术自由」的重要性。

据信包括费尔德在内共3名员工，因为擅自闯入讨论特辑的线上高层会议遭停职，但后来已复职。另有一人因为泄露有关此特辑成本的内部数据被开除。

© 2021 AFP