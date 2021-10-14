戴琪承认 美对WTO争端解决机制立场改变

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（法新社日内瓦14日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天承认世界贸易组织（WTO）的重要性，也希望这个组织成功，但表示，美方对世贸组织争端解决机制的立场已改变。

戴琪将在世贸组织日内瓦贸易平台（Geneva Trade Platform）发表演说表示，「我们都承认WTO的重要性，也都希望WTO成功」；但也指出，WTO必须有「弹性」。

在美国前总统川普时期，美国曾阻止派任WTO上诉机构法官，使WTO争端解决机制于2019年12月彻底停摆。

被拜登任命为美国贸易代表的戴琪指出，如今美方希望缓和与WTO的关系，并改善化解贸易冲突的方法。

她说：「我们认为，如果建立WTO的较大弹性、改变我们共同处理问题的方法、提高透明度和包容性并恢复WTO的审议功能，我们就能成功改革这个谈判的支柱。」

WTO的上诉机构由7名法官组成，可以维持、修改或推翻专家小组原先的调查结果。在川普采取行动瘫痪WTO上诉机构之前，美国就已批评此一程序，只不过川普对WTO加强采取行动。

虽然美国赢得向WTO申诉的多数案件，川普政府仍指控WTO逾越权限，做出侵犯国家主权的判决。

就连戴琪也表示，争端解决机制「已经成为诉讼的同义词，而诉讼旷日持久、代价高昂又具有争议」。

WTO秘书长伊卫拉（Ngozi Okonjo-Iweala）希望在今年稍后举行的下一次贸易部长级会议之前，先解决这个问题。

© 2021 AFP