戴琪：对中国加徵关税未收效 应改刺激国内生产

（法新社华盛顿30日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天说，与其施压中国改变「不公平」贸易行为，将政策转为鼓励国内生产更加有助经济发展。

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法新社报导，戴琪在联邦众议院岁计委员会（House Ways and Means Committee）长达4小时的听证会中坦承，前总统川普执政时期所展开对中国大举加徵关税的策略，对于中国政策几无影响。

她说：「这并未刺激中国去改变。在我们看来相当清楚，我认为，整体上不能继续这种做法。」

华府一直指控中国补贴出口、打击欧美产业、强迫企业转移技术才能在中国做生意，以及窃取智慧财产等。

美中两国2020年签署「第一阶段」贸易协议，华府据此同意缩减川普政府2018年开始加徵的关税，以交换中国在2021年底前购买价值2000亿美元的美国货品。

然而中国在爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击下未能达标。戴琪告诉国会议员：「我们持续敞开与中国对话的大门…但我们也必须承认这项协议的局限性，不再执着以往汲汲于改变中国行为的模式。」

美国总统拜登2021年1月就任以来，已解决与盟邦之间的一些贸易争端，包括上周宣布取消川普过去对英国加徵的钢铝关税。尽管戴琪恢复与中国官员协商，却迟迟未出现类似的突破性进展。

正当美国苦于应付通膨高涨之际，企业抱怨加徵关税推高成本，华府上周同意延长对352项中国输美产品的关税豁免。

戴琪在国会听证中强调，美国现在的战略必须扩大范围，不能只施压中国放弃被华府视为不公平的贸易行为。她说，新做法必须「包括强力捍卫我们的价值观和经济利益，免于受到中华人民共和国不公平经济政策和行为的负面影响」。

她表示，「我们不能只是等待中国改变」，呼吁「让我们的生产基地回流和重建」。她说：「这就是我们必须着手推进的计画。」

中国正在促进电动车和半导体等产业。戴琪表示，美国应从事「策略性投资」以与中国匹敌。

她说：「我们已经可以在钢铁和太阳能产业看到，当现行机制太慢或不适合，以致无法有效处理中国针对这些产业造成的扭曲行为时，会发生何事了。」

戴琪吁请国会议员通过「两党创新法」（Bipartisan Innovation Act），这项法案已获参、众议院批准，目前正在两院协调委员会（Conference Committee）协商。

这项措施将支出520亿美元用于美国境内半导体生产和研究，以及刺激制造和强化供应链等。

戴琪也赞扬拜登就任不久即通过的「美国救援计画」（American Rescue Plan），她说，这项振兴措施在协助企业因应疫情方面正带来「重大进展」。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP