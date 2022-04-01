戴琪：美中谈判不寻求达成新贸易协议

（法新社华盛顿31日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天说，美国与中国就贸易行为谈判时，不寻求达成新的协议，而是要解决北京令人反感的做法。

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法新社报导，戴琪正与北京就2年前的美中「第一阶段」贸易协议进行谈判。根据协议，中国承诺至2021年底购买2000亿美元美国货品，换取美方减免前总统川普执政时期对中国加徵的关税。

戴琪于现任总统拜登去年就职后获任为贸易代表，她今天向联邦参议院财政委员会（Senate Finance Committee）表示，她与北京在遵守协议上的谈判「非常艰困」。

她说：「我认为我们不一定要在下个阶段寻求达成另一项协议，而是将我们面对中国挑战的重心，从中国在第一阶段做出的承诺和遵守状况，扩展到第一阶段未涵盖的议题上。」

戴琪指出，北京针对特定产业的做法，已让中国一次又一次在关键产业中垄断市场，目前在未来产业也愈来愈多这种情形。

戴琪也吁请参议院通过众议院本月稍早放行的法案，这项法案将终止美国与俄罗斯之间的正常贸易关系，此为美国在俄国入侵乌克兰之后，针对俄国经济实施的制裁措施之一。

这项法案在众院获得几乎压倒性支持，但在参院的审议有些延迟。由于白俄罗斯支持入侵乌克兰，这项法案也适用于白俄罗斯；法案还要求美国贸易代表署（USTR）努力阻止俄罗斯及白俄罗斯参与世界贸易组织（WTO）。

戴琪说：「我们还只在半路上，我们已经表态，现在我们需要贯彻行动。」（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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