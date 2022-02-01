戴琪：美国与中国贸易关系目前处于「困难」阶段

（法新社华盛顿31日电） 美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）今天指出，美国与中国贸易关系目前处于「困难」阶段，但拜登政府致力保护美国经济不受中国政策的负面影响。

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戴琪表示，针对北京与前美国总统川普签署贸易协议承诺购买美国货，她的团队」正与中国进行谈判工作，「积极交涉」。

她说：「我们目前处于贸易关系非常困难的阶段。」她还表示，「双方对话不易取得交集」。

美中两国在2020年1月签署所谓「第一阶段」协议，北京承诺在2020和2021年至少加购2000亿美元的美国商品和服务。

不过，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行，北京未达成这些目标。

戴琪声称美中贸易关系不睦是「我们致力解决的决定性问题之一」，她还表示已与中国针对贸易协议展开了「第一步」讨论，但尚未取得成果。

她告诉「全国亚太裔律师协会」（National Asian Pacific American Bar Association），美国政府更大的目标是「保卫美国经济、我们的劳工和我们的企业免受中国非市场政策的负面影响」。

川普于2018年以「不公平」贸易行为为由，针对价值3700亿美元的中国产品加徵关税。拜登近期表示，他还不准备撤销这些关税。

戴琪在今天的谈话中也表示，她对世界贸易组织（WTO）的改革展望感到「鼓舞」。

川普政府瘫痪世贸组织上诉机构的运作，但戴琪矢言美国将在世贸组织的改革上担任领导角色。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

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