戴维斯缴双十 湖人射太阳翻转战局
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（法新社洛杉矶27日电） 戴维斯今天交出34分、11篮板的双十成绩单，让湖人109比95击败太阳，翻转系列赛战局，目前以2比1领先。
美国职篮NBA西区第7种子洛杉矶湖人在7战4胜制季后赛首轮打完前两战后，与第2种子凤凰城太阳战成1比1平手。
两队系列赛第3战，双方首节表现不相上下，湖人戴维斯（Anthony Davis）单节攻下10分，太阳则在布克（Devin Booker）拿下9分带领下，以28比27取得1分领先。
次节两队命中率下滑，得分都偏低，湖人靠单节16比12的攻势逆转战局，在半场打完时，以43比40超前。
下半场开赛，湖人打出10比2开局，以53比42领先达两位数。在戴维斯单节轰下18分，詹姆斯也攻下10分的联手带领下，湖人打完3节以76比63领先太阳13分。
末节，太阳一阵反扑，一度将落后缩小到个位数差距，但湖人及时稳住阵脚，最终以14之多获胜，并在系列赛反以2比1领先太阳。
戴维斯此役除攻下全场最高34分，还抢下11个篮板，有双十的表现，詹姆斯（LeBron James）也为湖人贡献21分，并有9助攻、6篮板进帐，施洛德（Dennis Schroder）攻下20分，德拉蒙（Andre Drummond）只获6分，但抓下11个篮板。
艾顿（DeAndre Ayton）攻下太阳全队最高的22分，并抓下11个篮板，缴出双十成绩，布克（Devin Booker）则是攻下19分，替补的潘恩（Cameron Payne）、克莱格（Torrey Craig）也分别有15分、11分进帐。
© 2021 AFP