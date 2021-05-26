戴维斯34分10篮板 湖人季后赛与太阳战平

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（法新社凤凰城25日电） 戴维斯今天有34分、10篮板的双十成绩，加上詹姆斯也攻下23分，湖人成功档下太阳在第4节的反扑，终场109比102获胜，在系列赛扳成1比1平手。

美国职篮NBA西区季后赛，第2种子凤凰城太阳前役在资深后卫保罗（Chris Paul）带领下，助生涯首次打季后赛的布克（Devin Booker）、艾顿（DeAndre Ayton）缴出亮眼成绩单，在布克轰下全场最高34分，艾顿有21分、16篮板联手带领下，太阳击败有联盟超级球星詹姆斯（LeBron James）、戴维斯（Anthony Davis）在阵的第7种子洛杉矶湖人，在7战4胜制的系列赛以1比0领先。

今天系列赛第2战，首节两队在三分线外的手感都十分低迷，湖人11投2中、太阳5投1中，命中率都低到只有2成，詹姆斯单节独得10分，湖人暂以30比24领先。

次节湖人的施洛德（Dennis Schroder）攻下14分，半场打完全队共4人得分达两位数，上半场53比47领先太阳。

下半场开打后，战况依旧胶着，施洛德在第3节剩下9分35秒时砍进两分，湖人63比48取得15分领先，但太阳一路苦追，靠强森（Cameron Johnson）飙进一记压哨的三分弹，将落后缩小到剩下个位数，湖人3节打完，仍以79比72领先。

第4节剩下6分14秒时，艾顿跟进灌篮得手，让太阳88比86逆转战情，之后双方拉锯，多次互换领先，在詹姆斯一记精彩的翻身跳投和戴维斯连拿5分后，湖人握有8分领先，最终以7分之差收下胜利，在季后赛首轮与太阳战成1比1平手。

戴维斯今天轰下全场最高34分外，还有10篮板、7助攻、1抄截、3阻攻，展现全能身手；詹姆斯则是为湖人贡献23分、9助攻；施洛德也攻下24分，德拉蒙（Andre Drummond）则有15分、12篮板的双十成绩。

布克此役攻下太阳最高的31分；艾顿有22分、10篮板双十表现；替补的潘恩（Cameron Payne）则是斩获19分。

© 2021 AFP