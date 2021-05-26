房价高涨及供应吃紧 正在伤害美国房市

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（法新社华盛顿25日电） 美国房地产市场前段时期荣景，是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情下较不寻常的效应之一。但近日政府与业界的数据显示，美国房市销售正在下滑，归咎于经济复苏及供应吃紧。

根据资料，美国4月新屋和成屋（中古屋）销售已开始下滑。尽管建商赶建以迎合需求，但房价仍持续攀升，影响销售。

虽然美国房市未来几个月可能稳定，但分析家认为，市场热络势将告一段落。

美国房市降温的最新证据出现在今天。美国商务部公布，4月新屋销售较3月下滑5.9%，归咎于房价高涨与供应吃紧。

规模更大的中古屋市场也已出现类似情况。全美房地产经纪人协会（National Association of Realtors，NAR）上周公布，美国4月中古屋销售减少2.7%，同时这类房产售价中值来到历史新高。

此外，美国经济评议会（The Conference Board）今天公布的消费者信心数据显示，本月接受调查的美国消费者当中，仅4.3%的人预期未来6个月会购屋，比例较4月调查时下降3个百分点。

针对美国中古屋市况，高频经济公司（HighFrequency Economics）的法鲁奇（Rubeela Farooqi）指出，房价走高加上疫情缓和，可能促使屋主到市场上卖屋。

「即便如此，在供应紧绷缓和之前，缺乏物件或购屋者担心买不起等问题，很可能持续为房市带来逆风。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2021 AFP