手无寸铁非裔男遭警枪杀 美国俄州3周内第2人

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（法新社华盛顿24日电） 美国俄亥俄州哥伦布（Columbus）市本周又发生一名手无寸铁非裔男子遭员警开好几枪击毙，引发新一波不满种族不公与警方暴力执法的声浪。这是俄州3周内发生的第2起类似事件。

47岁的希尔（Andre Maurice Hill）21日晚上在一间独栋民宅车库，遭警方开数枪身亡。警方当时据报到现场处理一起细微纠纷。

穿戴式摄像机拍得的一段画面显示，希尔当时走向警方，左手拿着手机，另只手则看不到，员警随即在几秒钟后开枪，希尔旋即倒地。

由于影像没有声音，因此不清楚员警柯益（Adam Coy）开枪的原因。当时希尔并未持有武器。

柯益和其他员警过了几分钟才靠近希尔，当时他一息尚存，之后才不治。

根据当地媒体披露，柯益有被投诉过度使用武力的纪录。

当地今天将举办守灵仪式悼念希尔，这是哥伦布市不到3周内发生的第2起手无寸铁非裔民众遭员警枪杀的事件。

23岁的古德森（Casey Goodson Jr）本月4日在回家路上遭员警枪杀。家属表示，古德森当时手上只是拿着一个三明治，但员警却误以为他持枪。

今年5月在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis ）市，手无寸铁的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人员警以膝压颈致死，路人拍摄下来的影像在网路疯传后，引发全美各地大规模抗议种族不平等与警方暴力的示威潮。

为包括佛洛伊德在内多名类似受害者辩护的律师克鲁普（Bem Crump）说：「警方又一次光是看到非裔就妄下对方是罪犯、具有危险性的定论。」（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP